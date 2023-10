Virtus Francavilla, Cudazzo: “Sorrento tosto, non merita quella classifica’

FRANCAVILLA F.NA – Francesco Cudazzo, vice dello squalificato Alberto Villa, ha presentato così la partita cont il Sorrento in programma domani, domenica 15 ottobre: “I ragazzi si sono allenati bene, sanno quello che devono fare e affrontiamo una squadra che ha una classifica poco veritiera. Il Sorrento ha un gruppo forte, ha perso di misura con Avellino e Crotone, pareggiato a Picerno. È una squadra che va presa con le molle. Indipendentemente dalla formazione, abbiamo un organico con calciatori che ogni volta che sono stati chiamati in causa hanno dato il loro contributo ed è un orgoglio. Non ci poniamo problemi, l’importante è che tutta la squadra sappia la difficoltà di questa partita. Ma sono sicuro, l’affronteremo bene. Dobbiamo stare attenti, fare una partita intelligente e magari avere pazienza in determinate fasi dell’incontro. Sulle condizioni della squadra: ornito sta recuperando, pensiamo di averlo subito a disposizione, Nicoli si sta curando e per il resto sono tutti a disposizione”.

