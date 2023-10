Barletta, tutto pronto per la trasferta di Matera

BARLETTA – È il momento di alzare il livello in trasferta per Ciro Ginestra, che carica il suo Barletta in vista della trasferta di Matera. Domenica alle 16 i biancorossi saranno impegnati in Basilicata, con l’obiettivo di centrare i primi punti stagionali lontano dal Puttilli. Il tecnico campano potrebbe riconfermare il 4-3-3 che ha portato alla vittoria netta contro il Bitonto. Ancora out Di Piazza, tanti ballottaggi in ogni reparto. Match in diretta su Antenna Sud Extra.

È stata anche la settimana delle dimissioni di Luigi Pavarese. Il dirigente avellinese ha lasciato il ruolo di responsabile dell’area tecnica e il direttore generale Beppe Camicia ha fatto il punto sulle prossime mosse societarie del Barletta. Lo spogliatoio, in ogni caso, resta concentrato sul campo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp