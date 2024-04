Tre palchi per il Primo Maggio Barese

BARI – Tre palchi con generi musicali diversi e la partecipazione al circuito di festival italiani ed europei nella selezione di artisti emergenti. E poi aree food e giochi per i più piccoli, oltre alle tante collaborazioni con diverse realtà e associazioni cittadine partner dell’iniziativa e che ogni anno portano attività, talk, musica all’interno del parco. Sarà un primo maggio per tutte le età quello che si svolgerà a Bari a Parco 2 Giugno con la quinta edizione del Primo Maggio Barese organizzato da Soul Club. Sui tre stage si alterneranno gli artisti visti di X-Factor, Gaetano de Caro e Fettuccine, mentre in serata sul palco centrale Puritano apre il live di Brusco, il cantante romano membro di una delle posse storiche del reggae italiano

