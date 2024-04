Rebus sfiducia in Regione, Azione corteggiata dal centrodestra

In Regione è rebus sulla data della mozione sfiducia delle opposizioni, mentre dal centrodestra si intensifica il corteggiamento nei confronti dei centristi di Azione. Intanto, il governatore Emiliano ha spiegato alla commissione antimafia di non ritenere opportuna una sua convocazione in questo momento.

