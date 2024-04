Il comitato di Romito e il ritorno di Conte: la settimana di Bari 2024

Bari – L’apertura del comitato elettorale del centrodestra per Fabio Romito ma, soprattutto, il ritorno del leader M5s, Giuseppe Conte, in città, dopo la rottura su primarie e alleanza in Regione. Ecco gli elementi da tenere d’occhio nella settimana politica delle Comunali di Bari 2024.

