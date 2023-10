Basket B/Int: Virtus Molfetta, caccia alla terza vittoria di fila

La striscia positiva della DAI Optical Virtus Basket Molfetta continua a dare fiducia all’ambiente. A differenza della scorsa stagione quando fu subito necessario dover rincorrere i risultati e di conseguenza anche gli avversi in classifica, in questo avvio di stagione, invece, quello che va ricercato sin da subito è il gioco e una maggiore reattività in campo.

Le due vittorie conseguite contro Monopoli e Lucera hanno mostrato da un lato la compattezza del gruppo (vedi Monopoli), dall’altro numerose difficoltà in termini di espressione del gioco chiesto e voluto dallo staff tecnico (vedi Lucera). E’, tuttavia, tempo di voltare pagina e concentrarsi su quella che sarà la prossima sfida in programma per domenica prossima.

La terza giornata del girone di andata del Campionato di Serie B Interregionale mette in scena un’altra sfida determinante ai fini del percorso dei biancoazzurri. Il Palapinto di Mola di Bari ospiterà alle ore 18 di domenica 15 ottobre la sfida tra Mola New Basket e DAI Optical Virtus Basket Molfetta. E’ stata una settimana intensa quella vissuta dalla Virtus soprattutto per quello che riguarda le sedute di allenamento post Lucera.

L’atteggiamento della squadra visto domenica scorsa al Pala Poli contro una formazione di tutto rispetto non è piaciuta né allo staff tecnico e né a quello dirigenziale. A parte il primo quarto e gli ultimi minuti del quarto finale, la prestazione dei biancoazzurri è totalmente da rivedere. Un buon approccio alla gara che poi si è perso a partire dal secondo quarto dove la luce si è completamente spenta.

A sottolinearlo è stato lo stesso coach Sergio Carolillo nella consueta intervista settimanale. «Domenica scorsa, se vogliamo utilizzare dei termini più prettamente pugilistici, ai punti avrebbe meritato più il Lucera – ha sottolineato – perché siamo stati una squadra presuntuosa che ha pensato di aver chiuso i conti dopo 10 minuti. Il nostro è un team che se non va a mille può perdere contro tutti e non nascondo che l’ultima gara mi ha lasciato tanto amaro in bocca. Tocca a noi darci subito una regolata e ripartire dalla compattezza della gara di Monopoli, mentre contro il Lucera dopo un primo quarto giocato più o meno bene, abbiamo smesso di difendere, di correre e di giocare insieme. A Mola sarà un’altra battaglia come tutte le partite di questo campionato. E’una squadra che al momento non ha ancora vinto e vorrà fare di tutto per portare a casa la prima vittoria. Di conseguenza noi dovremo dimostrare di saper giocare insieme come abbiamo fatto a Monopoli – ha concluso – di essere compatti anche nei momenti di difficoltà. Nonostante qualche acciacco, ci stiamo preparando ad affrontare i prossimi avversari nel migliore dei modi».

Dunque ripartire dagli errori commessi per affrontare la prossima gara con maggiore attenzione. E’ quanto sottolineato nel pre match anche il DS Mauro Lot. «La vittoria contro Lucera è stato molto sofferta, ma domenica affrontiamo un’altra squadra molto insidiosa che abbiamo già affrontato in preseason al Torneo di Matera – ha affermato -. In quell’occasione il Mola riuscì a metterci in difficoltà andando sopra anche di 16 punti. E’ una squadra che non si deve sottovalutare, composta da ragazzi giovani con la voglia di dimostrare qualcosa di importante. Da parte nostra dovremo ripartire rimanendo con i piedi per terra, non pensando di essere già tra le più forti del torneo, ma rimanendo umili e pensando a lavorare bene».

Come già accennato, un assaggio di quella che potrà essere la prossima partita contro la New Basket Mola la Virtus l’ha già avuta meno di un mese fa al Torneo di Matera. Fu una partita molto dura in cui i biancoazzurri dimostrarono di riuscire a reagire ad un vantaggio importante conseguito inizialmente dai molesi. Le prime due partite disputare non hanno sorriso al Mola uscita sconfitta sia dal primo match interno contro Salerno e sia dalla trasferta di domenica scorsa contro Angri.

Un campionato iniziato decisamente in salita per i molesi alla ricerca del riscatto già domenica prossima contro la Virtus. Si tratta di una squadra a cui piace correre molto, dotata di grande intensità, che fa del gioco interno un punto di forza. Diversi gli elementi nel roster da segnalare. A partire dal classe ’99 Barnaba centro della squadra, all’ala grande classe ’98 Vidakovic, passando da buoni atleti giovani come il playmaker Birra, Laquintana (con un passato nella Virtus nella stagione 2021/2022), Gangale, Guido e l’ala piccola argentina Catani.

