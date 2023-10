Basket C/M: Si parte sabato 14 con il derby Mesagne-Francavilla

Cinque mesi fa si è concluso il campionato 2022/2023, che ha lasciato l’amaro in bocca! Contemporaneamente, il Basket Fancavilla siglava la promozione nel campionato di Serie C, arduo, competitivo e con un numero significativo di squadre destinate alla retrocessione e una sola promozione in palio.

La nuova stagione inizia sabato 14 ottobre con l’anticipo della prima giornata: il Basket Francavilla 1963 sarà ospite della Proshop New Virtus Mesagne: quest’ultima, guidata dall’esperto allenatore Tonino Bray, è composta da tanti talenti come l’ex giocatore biancazzurro Federico Angelini, che sabato si troverà a giocare contro la sua vecchia società!

La Proshop New Virtus Mesagne si presenta con un roster esteso e promettente e questa partita rappresenta una sfida di altissimo livello, da non perdere! Appuntamento alle 18.00 al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana. Il costo del biglietto è di 5 euro. Ingresso gratuito per tutti i tesserati e gli under 16.

