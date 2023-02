Basket: NM Corato spezza la maledizione e torna al successo

Partita mai in discussione al PalaLosito con la Nuova Matteotti Corato che liquida la pratica Juve Trani grazie ad un esaltante secondo quarto e conquista la nona vittoria in campionato.

Coach Di Salvatore si affida, per il suo starting five, a Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas. Dall’altra parte coach Gallo schiera dal primo minuto Mitirich, Amato, Di Gennaro, Miccoli e Cardona Diaz.

Dopo il primo canestro della partita di marca tranese realizzato da Mitirich e dopo quasi due minuti di astinenza, Corato si sblocca dal punto di vista realizzativo con la tripla di Gatta e i due punti di Olocco. Nonostante il divario in classifica facesse presagire che sarebbe stata, sin dalla palla a due, una partita a senso unico a favore della Matteotti, Trani, guidata da Mitirich e Cardona Diaz, dà filo da torcere ai padroni di casa che concludono il primo quarto “solo” con 5 punti di vantaggio (21-16) grazie alle due bombe di Gatta e Razic.

L’avvio di secondo quarto dei Di Salvatore boys è a dir poco esplosivo: il mega-break di 17-3 consente ai biancoblu di incanalare la partita nel binario preferenziale (38-19) e gli ospiti non riescono a neutralizzare la veemenza di Corato in zona d’attacco. Olocco e Razic, rispettivamente autori di 25 e 22 punti, sono due spine nel fianco per la giovanissima formazione tranese e i loro canestri contribuiscono ai biancoblu di andare all’intervallo lungo sul 50-30.

La Matteotti inizia nel migliore dei modi anche il terzo quarto e piazza un parziale terrificante di 15-2 confezionato da Razic e Paulauskas che mette definitivamente il lucchetto alla partita (65-32). Se il secondo quarto ha messo in vetrina la qualità offensiva dei biancoblu, il terzo quarto è stato ben giocato soprattutto nella metà campo difensiva: infatti Corato concede agli avversari solo 9 punti e va all’ultimo mini-riposo sul +30 (69-39).

Gli ultimi 10 minuti servono soltanto per le statistiche con la Matteotti che abbassa notevolmente i ritmi per gestire le forze in vista dei prossimi impegni e con Trani che rende meno amaro il passivo: a fine partita il tabellone del PalaLosito recita 82-59 per Corato.

NUOVA MATTEOTTI CORATO-JUVE TRANI 82-59 (Parziali: 21-16; 50-30; 69-39; 82-59)

CORATO: D’Imperio, Martinelli, Gatta 15, Olocco 25, Paulauskas 6, Razic 22, Chornohrytskyi 3, Giovara 2, Baldin 5, N.Markovic 2, L.Markovic 2, Bojang. Coach: Di Salvatore.

TRANI: Riontino 6, Amato 4, Vescia n.e., Mitirich 22, Cardona Diaz 13, Franco 2, Miccoli 5, Mangialardi, Ventura n.e., Di Gennaro 7. Coach: Gallo.

Arbitri: Stanzione di Molfetta e Amatori di Brindisi.

