Basket: Virtus Molfetta batte Vieste e si rimette in marcia

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta si rialza immediatamente dopo la sconfitta di Mola e torna a correre. Lo fa con una marcia in più, chiamata Sirakov, e, per la prima volta in questa stagione, totalizza un punteggio in tripla cifra.

Al Pala Poli di Molfetta finisce 104-82 tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Sushine Bk Vieste in una partita controllata dall’inizio alla fine proprio dai biancoazzurri. Era importante vincere e continuare a muovere la classifica. Obiettivo raggiunto proprio nel giorno dello scontro diretto tra Mola e Adria Bari vinto dai baresi con ben oltre 30 punti di differenza.

Alla vigilia del match con la capolista Lucera, gli uomini di Sergio Carolillo non falliscono l’appuntamento con la vittoria. I primi minuti del primo quarto sono caratterizzati da grande equilibrio tra le due squadre. Ai primi punti del Vieste, risponde Marcus Brown , prima che Marco Formica non porta i suoi sul 8-2 realizzando una tripla e sfruttando successivamente una rapida ripartenza. Il pieno controllo della gara da parte della Virtus è nota già dal primo quarto. Il vantaggio aumenta grazie alle realizzazioni di Kazlauskas e alla tripla di Vujanac.

A pochi minuti dalla fine del primo quarto scocca il momento di Sirakov. Il bulgaro non delude le aspettative e ripaga gli applausi del Pala Poli mettendo a segno la tripla del 17-7. Da sottolineare la grande prova di capitan Chiriatti: è lui a mettere con una tripla il sigillo sul primo quarto terminato 22-10 per la Virtus.

La vittoria dei biancoazzurri si determina, in realtà, nel secondo quarto quando la Virtus fa sentire agli avversari la sua forza e la sua determinazione nonché una maggiore precisione sottocanestro. Brown e Mavric portano i biancoazzurri sul 32-23. Prova il Vieste a rientrare in partita accorciando le distanze sul finire del secondo quarto, ma è ancora Chiriatti a scaldare e deliziare il pubblico del Pala Poli con una tripla.

Si va così all’intervallo lungo sul risultato di 44-34. Il terzo quarto è di contenimento e controllo. Ai tentativi di rientrare in partita del Vieste risponde la Virtus che con Mavric, Chiriatti, Vujanac e il solito Brown mettono al sicuro il risultato. La tripla di Sirakov sul finale del terzo quarto porta i padroni di casa a +20 sul Vieste. Quarto che termina sul 76-55.

Vantaggio che si fa sempre più importante per la Virtus, veloce nelle ripartenze. Sirakov sempre più nel vivo della squadra, distribuisce palle, realizza, si guadagna tiri liberi. Ottimo il suo esordio al Pala Poli e fondamentale sarà il suo apporto alla squadra in vista del rush finale in regular season e in vista dei playoff. Sul finale del match dentro anche i molfettesi Annese e Minervini. E’ suo il 101° punto che arriva poco prima della sirena. Finisce 104-82 una bella partita che porta la DAI Optical Virtus Basket Molfetta a quota 24 punti in classifica.

«Sono molto contento di questa vittoria che certifica il buon stato di salute della squadra – ha commentato a fine partita Sirakov – questo significa che Mola è stato solo un brutto incidente di percorso da cui ci siamo velocemente rialzati. E’ un roster che può continuare a fare molto bene e ritengo che a fine stagione può togliersi diverse soddisfazioni».

Soddisfazione è stata espressa anche dal capitano Andrea Chiriatti, autore di un’ottima prestazione. «La squadra ha reagito bene alla sconfitta di domenica scorsa – ha affermato – e ora ci andiamo a giocare un importante match contro la capolista Lucera. Loro proveranno già domenica con noi a festeggiare la promozione, ma proveremo in ogni modo a tenergli testa».

La sfida di domenica 19 febbraio contro il Lucera avrà un sapore particolare, considerando che la capolista ha rimediato la sua unica sconfitta della stagione proprio contro gli uomini di coach Carolillo.

