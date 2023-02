Basket C/F: NO Taranto, vittoria e primo posto in classifica

Importante vittoria per la Nuovi Orizzonti Taranto Basket, che sul difficile campo di Bari supera con il punteggio di 64-56 la formazione della Mar.Lu Basket. La gara. per la cronaca, è stata disputata presso la Palestra Lasala.

Prestazione nel complesso positiva, ma particolarmente difficile per le ragazze di coach Orlando, che vincono nonostante un risultato nei primi tre quarti sempre in bilico. La vittoria consente alla formazione della Nuovi Orizzonti Taranto, di raggiungere il primo posto in classifica in codominio con LSB Lecce e Juve Trani a quota 16 punti.

Le ragazze ioniche da parte loro, hanno una gara in meno contro la Pink Bari, che sarà recuperata mercoledì 22 Febbraio alle ore 20,30 al PalaMazzola.

Nelle prossime partite sarà necessario massimo impegno e concentrazione per portare a casa l’intera posta in palio. Prossimo match domenica 19 Febbraio al PalaMazzola alle ore 18 contro LSB Lecce.

Mar Lu Basket Bari-Nuovi Orizzonti Taranto 56-64 (10 – 10, 32 – 28, 43 – 43)

Mar Lu: D’Ambrosio, Bozzi 5, Iusco, Baldassarre 9, Longo n.e., Caputo 11, Anaclerio 9, Grattieri, Pavlovic 22, Binetti n.e. (All.re Pasquale Fabio Ricupero – 1° ass. all.re Emanuele Zotti).

Nuovi Orizzonti: Viesti 3, De Pace 14, De Bartolomeo, Palmisano 7, Manolova 13, Gobbi, Ciminelli 9, Ghiran 1, Bari 4, Cascione 9, Molino 4, Basta n.e. (All.re William Orlando).

Note: spettatori 50 circa. Uscite per 5 falli: Caputo (Mar Lu). Nessuna uscita per falli nella Nuovi Orizzonti.

Arbitri: Giacomo Tarulli di Sannicandro di Bari e Lino Laveneziana di Monopoli.

CLASSIFICA DOPO L’11a GIORNATA: Nuovi Orizzonti Taranto 16 (q.c.s.d. 0,98) (*), Calzaturificio F.lli Lotti Trani 16 (q.c.s.d. 1,25), La Scuola di Basket Lecce 16 (q.c s.d. 0,83); Gymnasium San Pancrazio 12 (*); Apulia Logistics Pink Bari 12 (**); Mar Lu Basket Bari 8; Mens Sana Mesagne 2; Capursi Talos Ruvo 0.

(q.c.s.d. = quoziente canestri scontri diretti tra le prime tre squadre)

(**) due gare in meno (*) una gara in meno

Da recuperare: Apulia Logistics Pink Bari-Gymnasium San Pancrazio (data e ora da stabilire); Nuovi Orizzonti Taranto-Apulia Logistics Pink Bari (mercoledì 22 febbraio 2023 ore 20.30 – Palamazzola – ingresso libero Via Venezia).

