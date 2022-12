Basket: Happy Casa, Vitucci ‘Sconfitta che brucia’

Condividi su...

Sconfitta interna per la Happy Casa per 71-75 contro la Givova Scafati nella dodicesima giornata di Lega A. Queste le dichiarazioni post partita di coach Vitucci: “Sconfitta che brucia, ancora una volta siamo stati troppo poveri dal punto di vista offensivo. I due quarti centrali hanno girato l’inerzia dalla loro parte, tanti tiri anche aperti non sono stati realizzati e le percentuali da tre punti e ai liberi ci penalizzano non poco. Abbiamo reagito più volte nel finale ma in realtà rincorrendo sempre peccando di lucidità e consistenza che è necessaria avere quando la partita diventa calda. Dobbiamo lavorare, essere più fiduciosi e passarci maggiormente la palla. Lo sforzo e il lavoro quotidiano viene svolto dai ragazzi, poi purtroppo commettiamo errori quasi di inesperienza“.