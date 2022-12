TARANTO – Nasce a Taranto il primo campo di basket gratuito che sarà inaugurato il prossimo 8 gennaio.

La Lost & Found Arena è frutto del contributo e dell’impegno di Sneakers Academy -organizzazione indipendente nata in seno a Sneakers 76- impegnata nella diffusione della street culture, nei principi di inclusione, diversità, sostenibilità e solidarietà. La volontà di donare alla città uno spazio aperto a tutti, un playground votato allo sport e all’aggregazione sociale, ha visto naturale compimento nella collaborazione con Progetto Trust e gli artisti del collettivo Wallness Club, i quali hanno reso possibile la realizzazione.

Il nuovo playground è sito in via Galileo Galilei, nei pressi del complesso abitativo Colasiderta. Quest’area ospitava in precedenza un vecchio campo da calcetto ormai in pesante stato di degrado e abbandono. Spopolato ed inutilizzato, rappresentava una ferita aperta in un tessuto urbano altamente popolato da studenti e dai più piccoli del quartiere.

Un ringraziamento doveroso va, da parte di chi ha realizzato l’opera, rivolto nei confronti di Soget Spa, specificatamente nella figura del Dott. Vincenzo Di Somma, proprietari dell’area e da subito sostenitori dell’iniziativa in virtù della sua utilità pubblica.

Il giorno 8 gennaio verrà organizzato un evento inaugurale con un torneo a squadre e dal giorno successivo il playground rimarrà aperto gratuitamente a chiunque voglia accedervi.

Condividi su...

Linkedin email