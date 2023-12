Basket C/M, Virtua Molfetta non sbaglia nella sfida con Mola

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta non sbaglia l’ultimo e fondamentale match del 2023. Batte la New Basket Mola e mantiene la testa solitaria della classifica, con un vantaggio di due lunghezze sull’Angri.

Per la prima volta in questa stagione, i biancoazzurri, sostenuti dal solito e caloroso pubblico del Pala Poli, superano quota 100 in un punteggio finale di 111-76. E’ stata anche la partita dei giovani, ovvero di quegli atleti meno utilizzati sinora e che, ancora una volta, si sono fatti trovare pronti.

Tuttavia, per avere la meglio del Mola ci sono voluti quasi due quarti di gioco. Nei primi venti minuti importante e reattivo è stato l’atteggiamento degli ospiti subito in vantaggio e inseguiti inizialmente da Donati e Sirakov. Proprio nel momento in cui la Virtus si portava a +7 sul Mola, si assiste all’immediato ritorno degli avversari che pareggiano i conti sul 16-16, vanno in vantaggio sul finale di primo quarto che chiudono sul risultato di 20-24.

Nella seconda frazione di gara Carolillo manda subito in campo Aramburu che in pochi secondi di gioco va a segno. Tra i più reattivi nelle fila biancoazzurre è capitan Formica: suo il canestro del momentaneo pareggio del 24-24. Mola non demorde, torna in vantaggio, ma viene subito riacciuffata da Formica, autore di un’azione personale davvero degna di nota. I primi cinque minuti del secondo quarto sono, in ogni caso, di marca molese, con gli ospiti che provano anche ad allungare di 5 lunghezze sulla Virtus.

I padroni di casa crescono e, dapprima con Paglia e successivamente con Sirakov e Formica raggiungono il pari sul 38-38/40-40. Pian piano la Virtus Basket Molfetta prende il controllo del gioco e con Calisi chiude il secondo quarto sul punteggio di 46-42. Il terzo quarto è tutto in discesa per gli uomini di Carolillo. E’ ancora Formica ad andare a segno a cui fanno seguito le due triple di Aramburu a distanza di pochi secondi.

Dopo circa 4 minuti dall’inizio del terzo quarto, la Virtus si ritrova a +15 sul Mola, tanto da permettere al duo Carolillo-Vittorio di mandare in campo Bliujus e Sadreika. I due partono subito benissimo e permettono alla Virtus di aggiudicarsi anche il terzo quarto sul risultato di 76-59. La sensazione di un punteggio sempre più largo per i padroni di casa si fa spazio nell’ultima frazione di gara quando Donati va ancora segno e Bliujus serve perfettamente Formica che realizza il canestro del 80-59.

Dentro anche Mezzina, Sasso e Annese con una Virtus in pieno controllo del match. Il 100° punto porta la firma di Elias Donati mentre la tripla di Sasso fa calare definitivamente il sipario sull’ultima partita del 2023 della Virtus per un risultato finale di 111-76.

Nel dopogara le parole di Davide Mezzina ben mettono in risalto il clima in casa Virtus. «Era molto importante vincere per rispondere alla sconfitta di Lucera della scorsa settimana– ha commentato – e siamo contenti per esserci riusciti. Ci aspettano partite fondamentali alla ripresa, molte delle quali fuori casa. Dovremo continuare a dare il meglio di noi stessi in allenamento per poter centrare tutti insieme l’obiettivo».

Soddisfazione ha espresso anche il DS Mauro Lot. «Dopo un buon avvio del Mola, i ragazzi hanno sapute prendere il controllo del match e portare a casa due punti importanti per il proseguo del nostro cammino – ha sottolineato –. Si chiude un anno pieno di soddisfazioni, ma vogliamo aprirne subito un altro che sia ulteriormente foriero di nuove vittorie».

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta tornerà in campo sabato 6gennaio alle ore 18 contro la Dinamo Basket Brindisi. Tutta la DAI Optical Virtus Basket Molfetta augura ai suoi tifosi e a tutti coloro che seguono con passione ed interesse la società biancoazzurra un Felice Natale e un Buon Inizio 2024.

