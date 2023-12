Basket, Happy Casa: beffarda rimonta di Scafati

Brindisi domina la Givova Scafati per 38 minuti ma si fa rimontare in chiusura di ultimo quarto e si lascia battere dal talento di David Logan al termine di un supplementare. Finisce 98-103 una partita che Brindisi rimpiangerà per gli ultimi due sciagurati minuti, in cui ha dilapidato tutto il vantaggio ottenuto e permesso a Logan di segnare i canestri della rimonta, nei cinque minuti extra non c’è stata partita. Non bastano 26 di Sneed e 19 di Morris, 21 punti di vantaggio fino a cinque minuti dal termine, non sono stati sufficienti ad evitare la sconfitta. La Happy Casa sempre ultima in classifica con due sole vittorie su 13 partite.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp