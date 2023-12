Basket B/M, CJ Taranto supera Mestre e si regala un Natale sereno

Una bella vittoria da scartare sotto l’albero di Natale! Il CJ Basket Taranto festeggia al meglio il turno natalizio chiudendo l’anno in bellezza. I rossoblu sono tornati alla vittoria, 79-69 contro la Gemini Mestre nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B.

Successo che fa bene al morale e alla classifica del CJ Taranto e che permette di andare alla sosta con fiducia rinnovata in un gruppo che come aveva sottolineato il presidente Cosenza alla vigilia della partita era più vivo che mai al di là dell’ultimo posto e dei risultati degli ultimi due mesi.

La squadra di Mario Cottignoli ha dimostrato il suo valore, al netto delle assenze croniche di capitan Conte e Casanova, riuscendo a giocare una partita concentrata sin dalla palla a due, cosa che non gli riusciva da tempo, con tanto di break pronti-via di 15-3 che conti alla mano è stato decisivo visto che Mestre pur riscendo nei due quarti centrali a rientrare in partita spinta da Morgillo, Lenti e Mazzucchelli tutti in doppia cifra, ha finito per pagare lo sforzo nell’ultimo quarto in cui Taranto con Reggiani e Ragagnin sugli scudi ha sbagliato poco o nulla nei momenti decisivi grazie anche alla regia sapiente di Valentini che ha sfiorato la doppia doppia, 11 punti + 8 assist.

Ma tutti hanno dato un grandissimo contributo alla vittoria: oltre al solito Thioune, bene Kovachev partito in quintetto, idem Lusvarghi solido dalla panchina per non parlare dei punti, pesanti, di Fresno (10) e Ambrosin (7) con tanto di “gettone” per il giovane Virtus, Montanaro nel finale.

Coach Cottignoli vara l’ultimo quintetto dell’anno con Valentini, Reggiani, Thoioune, Kovachev e Fresno; dall’altra parte deve dare forfait coach Ciocca sostituito dal vice Statua che parte con Mazzucchelli, Caversazio, Smajilagic, Morgillo e Sebastianelli.

Per una volta Taranto parte forte sin dalla palla a due. Pronti via e break di 8-1 per i rossoblu a segno con Kovachev, Valentini, Thioune e Reggiani mentre Mestre spara a salve tanto da costringere coach Statua al timeout. Cambia poco per gli ospiti che continuano a segnare solo dalla lunetta mentre il CJ va +13 con i canestri di Valentini e Fresno.

Unico neo il secondo fallo fischiato a Thioune costretto ai box da una direzione arbitrale troppo fiscale con la difesa rossoblu (7-2 i falli poco dopo metà primo quarto). Ma Taranto ha buone risorse anche in panchina come dimostra la tripla del +13 di Ragagnin e l’impatto di Lusvarghi che distribuisce una stoppata e la schiacciata in corsa del 21-9. Nel frattempo dopo oltre metà quarto Mestre si è sbloccata su azione con Lenti ed è entrata finalmente in partita riuscendo a risponde canestro su canestro al CJ per un primo quarto che si chiude 26-15 per i rossoblu.

Decisamente più equilibrato e con gli ospiti più in palla il secondo quarto. Mazzucchelli, ancora Lenti e Caversazio scattano bene dai blocchi, break di 0-6 che dimezza il vantaggio di Taranto. Stavolta è coach Cottignoli ad aver bisogno di un timeout per riordinare le idee e fermare l’inerzia avversaria. Reggiani rompe il black out del CJ, ma Morgillo va di tripla per la Gemini che torna fino a -2.

Taranto deve rifare tutto o quasi daccapo ma non si perde d’animo e riprende margine con un sontuoso Reggiani che sforna 10 punti quasi di fila con due triple a menù ben servito da Valentini. Prima dell’intervallo però Mestre rientra per l’ennesima volta sotto coi soliti Lenti e Morgillo, si va così negli spogliatoi sul 40-36 CJ.

Al rientro sul parquet Taranto non riesce a ripetere il buon inizio di partita, anzi stavolta è Mestre a partire meglio, Morgillo fa 2/2 dalla lunetta e poi la tripla di Mazzucchelli segna il sorpasso che mette Mestre per la prima volta davanti, 40-41. Perin bissa la tripla del compagno, Taranto va sotto di 4 e ha paura di rivedere vecchi fantasmi. Ma non in questa giornata. Ragagnin dà la scossa con la tripla del -1, Thioune dalla linea della carità firma il controsorpasso.

Sarà così per quasi tutto il terzo quarto giocato punto a punto. Ma nel finale è ancora Mestre: prima Sebastianelli e poi ancora Morgillo da fuori per il +6 che spaventa il PalaMazzola. Ci vuole tutta la bravura di Fresno per andare all’ultimo quarto sotto di 3, 54-57.

È il momento della verità, Reggiani lo inizia al meglio. Lo prosegue alla grande Valentini che recupera, guida il contropiede e arma la mano di Fresno che mette dentro il nuovo sorpasso CJ. Taranto non si ferma, Ragagnin è ispirato, segna e risegna il +4, poi Kovachev inventa l’assist per la tripla di Reggiani. È +7 rossoblu con 4’ da giocare. Sebastianelli non si arrende: segna, subisce fallo e fa 2+1 dalla lunetta, poi è Morgillo a infilare il -3 Mestre a 3’ dalla fine. Taranto non trema, così come la mano di Ambrosin che da tre fa +6 su assist di Reggiani. È la giocata decisiva che fa esplodere il PalaMazzola.

Thioune “annulla” i liberi di Mazzucchelli e con meno di un minuto da giocare al CJ basta la precisione di Ragagnin e Ambrosin dalla lunetta per festeggiare il ritorno alla vittoria con tanto di ingresso in campo anche per il giovane under Montanaro scuola Virtus a completare a ampliare la festa.

Il CJ Basket Taranto chiude in bellezza il 2023, va in sosta natalizia e dà appuntamento al nuovo anno, il 2024, che comincerà a Chieti il 7 gennaio per l’ultima giornata del girone d’andata.

CJ Basket Taranto – Gemini Mestre 79-69

Parziali: 26-15, 14-21, 14-21, 25-12

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 21 (5/6, 3/8), Giovanni Ragagnin 19 (4/6, 2/4), Luca Valentini 11 (3/4, 1/3), Lucas Fresno 10 (3/4, 1/2), Elhadji Thioune 7 (2/6, 0/0), Matteo Ambrosin 7 (0/3, 1/4), Martin Kovachev 2 (1/2, 0/0), Marco Lusvarghi 2 (1/2, 0/1), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Gemini Mestre: Ivan Morgillo 15 (3/4, 2/6), Andrea Mazzucchelli 14 (2/4, 2/5), Giovanni Lenti 12 (4/7, 0/1), Edoardo Caversazio 9 (3/6, 0/2), Fabio Sebastianelli 8 (2/3, 0/3), Marco Perin 5 (1/3, 1/4), Sven Smajlagic 4 (1/4, 0/5), Nicolo’ Pellicano 2 (1/3, 0/2), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0). All. Statua (Ciocca assente per indisposizione).

Arbitri: Galluzzo Davide di Brindisi e Palazzo Marco di Campobasso. STAT TA – Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 35 5 + 30 (Luca Valentini 9) – Assist: 17 (Luca Valentini 8). STAT GM – Tiri liberi: 20 / 29 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Edoardo Caversazio 10) – Assist: 15 (Edoardo Caversazio 5)

