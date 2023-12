Basket C/M, Castellaneta passa sul campo della NM Corato

Si chiude nel peggiore dei modi il 2023 per la Nuova Matteotti Corato che, nell’anticipo della 11°giornata del campionato di Serie C Unica, non riesce a conquistare la sua quarta vittoria consecutiva casalinga: al PalaLosito passa la Valentino Basket Castellaneta con il risultato di 71-98.

Coach Azzollini schiera dal primo minuto Pucci, Pekic, Latella, Seye e Mazzilli. Dall’altra parte coach Console si affida a Carpignano, Leone, Datuowei, Begic e Guduric.

I primi minuti di partita lasciano presagire l’esito finale della partita: Castellaneta mette sin da subito il piede sull’acceleratore e si porta sul 12-0 grazie a Datuowei e Begic. I primo canestri biancoblu arrivano dopo quattro minuti di astinenza grazie a Seye e Latella, a cui rispondono due triple consecutive di un incontenibile Begic (saranno 41 i punti a fine partita per lui) che mantengono la NMC a debita distanza: si va al primo mini-riposo sul 14-26.

Nel corso del secondo quarto gli Azzollini boys premono il tasto “play” ed entrano definitivamente in partita con un parziale di 8-0 confezionato da Pekic e Gatta (29-33). La NMC ritrova concentrazione e qualità di gioco e ha in Dam Bojang un’arma letale a propria disposizione: infatti gli ultimi otto punti del quarto portano la firma del centro di origini gambiane e consentono a Corato di ristabilire la parità sul 37-37. Poi nel finale la premiata ditta Datuowei-Begic mette a referto tre canestri di fila e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 37-43.

Nel terzo quarto la NMC non riesce a replicare la buona prestazione fornita nel precedente periodo di gioco: l’imprecisione al tiro, la confusione nell’impostazione delle azioni offensive e qualche amnesia difensiva di troppo permettono agli ospiti di prendere il largo nel punteggio grazie al solito Begic e all’intraprendente Carpignano (45-61). Seye e Latella provano a dare la scossa ma è solo un fuoco di paglia perché Castellaneta stronca sul nascere ogni speranza di rimonta coratina e chiude il terzo quarto sul +22 (54-76) con i canestri di Drava e Casarola.

Il quarto periodo serve solo per le statistiche con i padroni di casa che hanno staccato anzitempo la spina della concentrazione e i ragazzi di coach Console che giocano sulle ali dell’entusiasmo e, grazie alla tripla di Guduric, raggiungono anche i 32 punti di vantaggio (63-95). I cinque punti di fila di Seye rendono meno amaro un passivo già pesante di una serata da dimenticare: al PalaLosito finisce 71-98 per Castellaneta.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – VALENTINO BASKET CASTELLANETA 71 – 98

CORATO: Gatta 7, Latella 11, Pekic 7, Pucci 10, Martinelli 3, Seye 17, Mazzilli 2, Allegretti 2, Sciscioli n.e., Bojang 12. Coach: Azzollini.

CASTELLANETA: Drava 4, Carpignano 12, Leone 2, Bangu Mbenza 11, Datuowei 15, Guduric 8, Calò n.e., Markovic n.e., Dettorre 1, Casarola 4, Begic 41. Coach: Console.

Parziali: 14-26; 37-43; 54-76; 71-98

Usciti per 5 falli: Pucci, Gatta.

Arbitri: Serra di Brindisi e Urso di Ceglie Messapica.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp