Basket B/M, Lions Bisceglie-San Severo manda in archivio il 2023

Il 2023 dei Lions Bisceglie andrà in archivio sabato 23 dicembre con la sfida in programma sul parquet della Cestistica San Severo, valida per il sedicesimo turno d’andata nel raggruppamento B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due fissata alle ore 20:30 per l’ennesimo incrocio nella storia di due delle realtà più rappresentative della pallacanestro pugliese.

I NERAZZURRI

La brutta sconfitta casalinga rimediata nel confronto con Lumezzane ha scosso tutto l’ambiente. I ragazzi di coach Enrico Fabbri si sono prodotti senza alcun dubbio nella loro peggiore prestazione stagionale e a maggior ragione l’ultima partita dell’anno solare rappresenta un’opportunità per dare il via alla necessaria e inesorabile riscossa che i sostenitori biscegliesi attendono nel 2024. Gli inserimenti di Juani Rodriguez Suppi ed Edoardo Fontana comporteranno graduali cambiamenti in termini di assetti tattici e sono destinati ad alzare il valore tecnico della squadra in vista del girone di ritorno. Lo staff ha lavorato, naturalmente, su nuove soluzioni di gioco. La classifica dei Lions è sicuramente ingenerosa ma per risollevarsi occorrerà sprigionare tutte le energie e le risorse migliori facendo ciascuno la propria parte e spingendo nella stessa direzione, dai giocatori ai tecnici, dalla società ai tifosi.

GLI AVVERSARI

La dirigenza della Cestistica San Severo si è affidata a Luciano Nunzi, condottiero dei nerazzurri nelle due annate precedenti, per smaltire la cocente delusione della discesa dall’A2. Il quarto posto in graduatoria del team giallonero non può sorprendere, considerata la consistenza del roster allestito: il playmaker argentino Stefano Pierotti (15.1 punti e 5 assist di media) ha le chiavi della squadra e darà vita a un gran bel faccia a faccia con il connazionale Rodriguez, pronto per il debutto con i Lions. Atleti del livello di Djordje Pazin, Tommaso Gatto, Mattia Magrini e Yande Fall completano il quintetto ideale al quale si aggiunge l’esuberanza di diversi giovani di caratura come Luca Colombo, Goce Petrushevski, Arcangelo Guastamacchia e Fabio Montanari, senza contare il lungo Roman Tchintcharauli, ancora a caccia della giusta condizione fisica per incidere come sa. San Severo è ancora imbattuta fra le mura amiche: sette partite, altrettante vittorie.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Igor Giustarini e Irene Frosolini, entrambi di Grosseto. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Valeria Di Serio (segnapunti), Monica Piliego (cronometrista) e Federica Camisa (addetta ai 24”), tutte di Brindisi.

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 20:25 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca a cura di Ferdinando Maggio, commento tecnico di Mario Del Vicario.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

