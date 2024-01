Basket C/M, preziosa vittoria esterna per la Virtus Molfetta

Una partita complessa, in bilico sino agli ultimissimi secondi grazie a una grande prestazione dei padroni di casa, ma anche grazie alla risposta biancoazzurra capace di raccogliere le forze sul finale, ovviando a errori ripetuti nell’ultimo quarto.

Ed è così che la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, nel giorno della Befana, si aggiudica di misura, per 75-76, la prima partita di questo 2024 battendo la Dinamo Basket Brindisi e soprattutto mantenendo la testa solitaria della classifica.

I primi minuti del primo quarto mettono subito in luce la complessità della sfida del Palazumbo. Il Brindisi parte molto bene e con l’ex Monopoli Filipovic si ritrova immediatamente a + 5 sulla Virtus. La risposta biancoazzurra arriva con Aramburu, sua la prima tripla del match. Nonostante le realizzazioni di Formica e Sirakov, il Brindisi è sempre sopra di + 1.

Nella seconda metà del primo quarto arriva il primo vantaggio biancoazzurro, ancora con Sirakov che firma il 12-13. La successiva tripla di capitan Formica non permette alla Virtus di allungare perché i padroni di casa raggiungono il pari sul 16-16. Si va avanti in questo modo sino alla fine dei primi dieci minuti quando Calisi, Paglia e Donati per la Virtus contribuiscono a fissare il primo parziale sul 25-25.

L’equilibrio visto nel primo quarto si riflette anche nel secondo con una serie di vantaggi e controvantaggi che rendono la partita piacevole. Sirakov con una tripla e Formica portano la Virtus momentaneamente a +3 sugli avversari, ma il Brindisi ben risponde con un nuovo vantaggio. Dal 35-35 si passa al 38-38, in mezzo i due canestri di Paglia, uno dei quali da tre punti. Il successivo vantaggio biancoazzurro ad opera di Aramburu (veloce ripartenza e schiacciata a canestro) viene vanificato dalla risposta del Brindisi che riacciuffa la Virtus e si aggiudica il secondo quarto per 46-43.

Il match prosegue con una vera e propria altalena di emozioni: dapprima Formica e successivamente Aramburu permettono alla Virtus di riportarsi in vantaggio sul 46-48, ma il Brindisi è sempre lì e realizza il 50-50. Tuttavia, è sul finale del terzo quarto che la Virtus prova a prendere in mano la partita e, con una magistrale azione finalizzata da Aramburu e poi con le ripetute realizzazioni di Stefanini e Sirakov, chiude il terzo quarto a + 8 sul Brindisi con risultato di 56-64.

Gli ultimi 10 minuti sono di fuoco. Con un vantaggio di + 10 sui padroni di casa, la Virtus si addormenta, permettendo alla Dinamo Basket Brindisi di recuperare punti, giungendo sino all’inaspettato pareggio sul 73-73. Di lì a poco i salentini vanno addirittura in vantaggio di 2 punti a poco meno di un minuto dalla sirena. Lo spettro di una sconfitta inizia a prendere piede anche tra l’encomiabile pubblico biancoazzurro giunto sino a Brindisi per seguire la Virtus, ma a meno di 20 secondi dal termine, Stefanini con una tripla firma il definitivo controsorpasso e permette alla DAI Optical di aggiudicarsi il match per 75-76.

Due punti importantissimi che consentono alla Virtus di continuare a sognare e preparare con tranquillità la sfida interna della prossima settimana contro l’Adria Bari.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Sadreika ne, Minervini ne, Calisi 9, Aramburu 15, Sirakov 18, Stefanini 9, Formica 14, Donati 4, Delev ne, Annese ne, Mezzina ne, Paglia 7. All. Carolillo

Dinamo Basket Brindisi: Greco ne, Epifani 14, Drammeh 19, Janha Musa 19, Procopio ne, Filipovic 13, Pulli 6, Paciullo ne, Mongelli 0, Brunetti 14, Calcagni 0. All. Cristofaro

