Basket C/M, Dinamo Brindisi sfiora l’impresa con la capolista

La Brain Dinamo Brindisi sfiora l’impresa contro la Dai Optical Virtus Molfetta e viene sconfitta di un solo punto (75-76) al termine di una partita combattuta ed equilibrata. La squadra di coach Cristofaro, seppur in formazione rimaneggiata (Procopio e Greco a referto solo per onor di firma) tira fuori orgoglio e carattere lottando sin dalla palla a due contro la prima della classe.

Un primo periodo scoppiettante caratterizzato da Filipovic che sigla i primi 7 punti consecutivi della Dinamo e dallo spagnolo Aramburu che replica con una tripla ed un canestro da sotto per i viaggianti. La partita si gioca a viso aperto e con alte percentuali con il periodo che si chiude sul 25-25.

Nel secondo quarto coach Carolillo prova a sfruttare le tante rotazioni di un roster che annovera diversi giocatori di categoria superiore. Sirakov è preciso dalla linea dei tre punti ben supportato da Formica e Paglia. La Brain continua ad affidarsi al solito quintetto composta da Drammeh, Filipovic, Musa ed i due lunghi Pulli e Brunetti. Drammeh si innesca e segna tre triple consecutive (per lui 19 punti totali) ben supportato da Musa che è preciso sotto le plance. Quattro tiri liberi nel finale di Brunetti firmano il vantaggio di un possesso con il quale si va all’intervallo lungo (46-43).

Partenza più decisa e determinata per Molfetta nel secondo tempo: capitan Formica indica la strada e Stefanini, sino ad allora senza punti a referto, segna 3 canestri che aprono un primo break per gli ospiti. La Dinamo perde fluidità in attacco e coach Cristofaro prova ad alternare diverse zone per provare a cambiare l’inerzia e preservare alcuni giocatori gravati di 3 falli. Sul finale di periodo Epifani, al rientro dopo un mese di stop, si infortuna gravemente alla caviglia ed è costretto anzitempo a lasciare il campo riducendo ulteriormente le già scarse rotazioni per Brindisi. La Dinamo segna solo 10 punti nel periodo che si conclude con il vantaggio di 8 lunghezze per Molfetta (56-64).

Nell’ultimo periodo i tanti tifosi presenti al PalaZumbo pensano ad un tracollo della Dinamo con i pochi giocatori disponibili stanchi ed affaticati. Brunetti e Musa non ci stanno e dopo tre giri di lancette il tabellone segna 60-66. Capitan Pulli commette il quinto fallo a cinque minuti dalla fine ma i ragazzi brindisini buttano il cuore oltre l’ostacolo con l’under Calcagni buttato nella mischia a dar manforte alla propria squadra.

Una tripla di Drammeh a due minuti dalla fine riaccende le speranze con un solo punto che divide le due squadre (72-73). Coach Carolillo chiama un time–out per disegnare un nuovo schema di attacco. Molfetta non trova più il canestro e Brunetti fa 1/2 dalla lunetta per la parità a quota 73. A 30 secondi dalla fine un fallo su Drammeh manda in lunetta il colored biancoazzurro che li segna tutti e due per il vantaggio Dinamo sul 75-73.

La partita diventa ancor più emozionante, Molfetta, dopo un attacco ben costruito, trova la tripla del controsorpasso a 16 secondi dalla fine con Stefanini (75-76). Immediato time-out di coach Cristofaro che disegna uno schema per Drammeh. Il ragazzo svedese prova una penetrazione quasi allo scadere e la difesa ospite gli nega una conclusione facile con la palla che finisce nelle mani avversarie. Svaniscono sull’ultimo possesso le speranze di vittoria della Brain Dinamo Brindisi che comunque ci ha provato sino alla fine uscendo a testa alta dal PalaZumbo. Domenica trasferta a Monopoli per la Dinamo alle ore 18:00, un’altra difficile sfida per capitan Pulli e compagni.

Brain Dinamo Brindisi – Dai Optical Virtus Molfetta 75-76 (25-25,21-18, 10-21, 19-12)

Dinamo Brindisi: Greco ne, Epifani 4, Drammeh 19, Musa 19, Procopio ne, Pulli 6, Paciullo, Mongelli, Brunetti 14, Calcagni, Filipovic 13 – All. Cristofaro.

Virtus Molfetta: Minervini, Sadreika, Formica 14, Donati 4, Delev, Calisi 9, Stefanini 9, Aramburu 15, Paglia 7, Annese, Mezzina, Sirakov 18. All. Carolillo.

Arbitri: Andrea Amatori e Fabrizio Farina Valaori di Brindisi.

