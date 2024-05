Serie C, playoff: Taranto-Vicenza al primo turno nazionale

Terminati i playoff di girone, si comincia con la fase nazionale. Sorteggiati nella mattinata di domenica 12 aprile gli accoppiamenti del primo turno. Alle cinque le teste di serie (le terze classificate, Vicenza, Carrarese e Benevento, la vincente della Coppa Italia, il Catania, e la Cesertana, migliore quarta nella stagione regolare) sono state abbinate le non teste di serie (Atalanta U23, Triestina, Perugia, Juventus NG e Taranto).

Il primo turno prevede gare di andata e ritorno: in caso di parità dopo i 180 minuti, non sono previsti supplementari e tiri di rigore, ma avanzerà la testa di serie. Così anche per il secondo turno nazionale, mentre dalle semifinali in poi, in caso di parità si ricorrerà a supplementari ed, eventualmente, ai tiri di rigore.

PRIMO TURNO NAZIONALE

Andata: martedì 14 maggio – ritorno: sabato 18 maggio.

PERUGIA-CARRARESE

TARANTO-VICENZA

TRIESTINA-BENEVENTO

JUVENTUS NG-CASERTANA

ATALANTA U23-CATANIA

