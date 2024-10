Basket C/M, parte da Barletta l’era Gargano sulla panchina della NMC

Barletta, nota per la celebre Disfida del 1503, si prepara ad accogliere la prima tappa del campionato di Serie C Interregionale, Conference Sud, Divisione O. Dopo 174 giorni dall’ultima partita ufficiale e un turno di riposo nello scorso weekend, la Nuova Matteotti Corato è pronta a fare il suo esordio in campionato.

Domenica 13 ottobre, i biancoblù guidati da coach Gargano affronteranno il Frantoio Muraglia Barletta Basket fuori casa, al PalaDisfida “Borgia”.

Il Barletta Basket, reduce da un settimo posto nella scorsa stagione, ha mantenuto quasi intatto il proprio organico, con l’aggiunta dell’esperto Galantino. Sotto la guida di coach Scoccimarro, alla sua sesta stagione consecutiva, i biancorossi ripongono fiducia nei loro leader come capitan Falcone, Caceres, Serino, Gambarota e Zustovich. Tuttavia, il loro avvio di campionato non è stato dei migliori: nella prima giornata, complici le assenze per infortunio di Gambarota e Zustovich, hanno subito una pesante sconfitta per 104-62 contro Castellaneta.

L’ultimo incontro tra le due squadre a Barletta risale al 22 ottobre 2023, quando Barletta vinse 73-64 con 23 punti di Gambarota. La sfida di domenica, in programma alle 18:30, sarà diretta dagli arbitri Serra di Brindisi e Grossi di Bari, e promette emozioni fin dal primo minuto.

