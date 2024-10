Basket C/M, Molfetta in trasferta a Lecce: Infante, ‘Pensiamo positivo’

Francesco Infante si mette in luce al debutto nella Serie C interregionale con 19 punti e 5 assist. Nonostante la sconfitta di misura contro Monteroni al PalaPoli, la Clean Up Molfetta si prepara alla sfida in trasferta contro la Scuola di Basket Lecce, in programma sabato sera. Il capitano biancorosso esprime ottimismo: “Domenica abbiamo disputato un’ottima partita contro un avversario di alto livello, considerando anche l’inserimento recente di Scarpone e Suraci”. La partita si è chiusa 79-84, con due triple decisive di Petrucci nell’ultimo minuto, ma Infante guarda avanti con fiducia.

La prossima sfida non sarà facile: Lecce, favorita per la promozione in Serie B interregionale, ha un organico di alto livello. Tra i giocatori chiave spiccano Cantagalli, Mocavero e il nuovo arrivo, la guardia bulgara Ouandie. Tuttavia, Lecce arriva da una sconfitta inaspettata contro Fasano e, come sottolinea Infante, darà tutto per riscattarsi. Anche Molfetta, guidata dal tecnico Gesmundo, è pronta a lottare: “Sapevamo che le prime due partite sarebbero state tra le più difficili, ma questo ci aiuta a crescere e a far acquisire esperienza ai giovani”.

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 12 ottobre alle 18.00, al Palazzetto San Giuseppe da Copertino.

