Basket B2/M, Virtus Molfetta cade in casa con l’Adria Bari

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta subisce la sua prima sconfitta stagionale contro una solida Tecnoleva Adria Bari, che ha saputo mettere in difficoltà i biancoazzurri per gran parte del match. Nonostante un ottimo avvio e un primo quarto giocato ad alti ritmi, gli uomini di coach Enrico Fabbri si sono dovuti arrendere con il punteggio di 75-83 nella prima gara infrasettimanale della stagione, disputata al Pala Poli.

La Virtus, dopo un promettente primo quarto chiuso in vantaggio per 22-16, ha progressivamente ceduto alla maggiore esperienza dei baresi, complice anche un’eccessiva imprecisione dalla lunetta. Con percentuali di tiro libero troppo basse, Molfetta ha lasciato per strada preziosi punti che avrebbero potuto cambiare l’esito della gara. Coach Fabbri, nonostante la sconfitta, ha elogiato i suoi giovani giocatori per la prestazione e per la grinta dimostrata, sottolineando la necessità di lavorare sui dettagli.

L’inizio di gara è stato promettente, con Gulley che ha aperto le marcature con una tripla e la squadra che ha tenuto testa all’Adria Bari grazie ai canestri di Barnaba, Natalini e Sirakov. Tuttavia, nel secondo quarto gli ospiti hanno cominciato a ridurre il gap, approfittando di alcuni errori ai tiri liberi da parte dei padroni di casa, chiudendo il primo tempo avanti 34-39.

Nel terzo quarto, l’Adria Bari ha allungato ulteriormente, costringendo la Virtus a inseguire. Nonostante la reazione di Sirakov, che ha cercato di tenere viva la partita con le sue triple, la Virtus non è riuscita a colmare lo svantaggio, chiudendo il terzo parziale sotto di 11 punti (45-56).

Nell’ultimo quarto, la Virtus ha tentato una disperata rimonta, con Natalini e Sirakov protagonisti dalla lunga distanza. A 19 secondi dalla fine, il punteggio di 72-76 ha riacceso le speranze, ma gli avversari sono stati più freddi nei momenti decisivi, sfruttando i tiri liberi concessi nel finale e chiudendo la partita con una tripla sulla sirena.

Il risultato finale di 75-83 lascia molti rimpianti alla Virtus, ma anche la consapevolezza di avere ampi margini di miglioramento. Poco tempo per riflettere, però: tra 48 ore arriva il Mola, e sarà già il momento di voltare pagina.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Arifkhanov 0, Filtness 3, Bertoni 16, Savoia ne, Seck ne, Natalini 14, D’Apice ne, Gulley 6, Blixman 0, Barnaba 8, Sirakov 28. All. Fabbri.

Tecnoleva Adria Bari: Pelucchini 17, Traore 10, Rodriguez 15, Diomede ne, Rubino ne, Granieri 0, Lupo 12, Callara 5, Preite 7, Zacchigna 12, Anibaldi 5, Schifeo. All. Console.

