Basket A2/M, Valtur Brindisi alla ricerca della prima vittoria

La Valtur Brindisi è pronta a tornare sul parquet per la quarta giornata del campionato di Serie A2 2024/25, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dopo tre sconfitte consecutive, dovute anche a un roster ridotto a causa di infortuni e problemi fisici, la squadra pugliese affronterà la Unieuro Forlì domenica 13 ottobre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia.

I biglietti per l’incontro sono disponibili a partire da 14 euro presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29, online su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati. Sarà possibile acquistarli anche al botteghino del palazzetto a partire da 90 minuti prima della partita.

Uno dei protagonisti biancoazzurri più attesi è Todor Radonjic, ex giocatore di Pallacanestro Forlì, con cui ha terminato al primo posto la regular season nelle ultime due stagioni. “Conosciamo bene le difficoltà di questa partita – ha dichiarato Radonjic – ma vogliamo riscattarci davanti ai nostri tifosi e ottenere la prima vittoria. È un campionato lungo e complesso, ma abbiamo fiducia di poter recuperare”.

Altro ex della sfida è Raphael Gaspardo, che ha vestito la maglia brindisina dal 2019 al 2022, con oltre cento presenze in Serie A e Basketball Champions League, riconosciuto per la sua serietà e professionalità.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass e in differita lunedì sera su Teleregione. La partita sarà inoltre seguita in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Ciccio Riccio.

