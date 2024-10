Basket B2/M, esame Monopoli per la capolista Lions Bisceglie

I Lions Bisceglie hanno iniziato alla grande la stagione di Serie B2, guidati da coach Fabio Saputo. Dopo tre partite, tre vittorie: espugnati i campi di Taranto e Benevento, vittoria su Termoli al PalaPoli di Molfetta. La squadra si trova ora in testa alla classifica del Girone G, ma il campionato è lungo e insidioso, e il gruppo capitanato da Rodriguez è determinato a mantenere alta la concentrazione. Domenica 13 ottobre, alle 18, sul parquet della tendostruttura di via Pesce, i Lions affronteranno Monopoli, una delle squadre più attrezzate del campionato.

Nerazzurri con margini di miglioramento

Nonostante il successo con Benevento, i Lions hanno mostrato qualche debolezza ai tiri liberi, con uno scarso 26% (5 su 19). La squadra rimane però serena e con ampi margini di crescita. Le ampie rotazioni a disposizione di coach Saputo si rivelano cruciali, soprattutto con tre partite in otto giorni, di cui due in trasferta.

Monopoli, avversario di valore

L’Action Now! Monopoli punta in alto, con il confermato coach Paternoster che può contare su un roster di grande talento. Su tutti spicca il bomber Vanni Laquintana, secondo miglior realizzatore del girone con una media di 25.7 punti a partita, e il playmaker Donato Vitale, ex di turno. I lunghi Preira, Milosevic e Spatti, le ali Aguzzoli e Feruglio, e gli esterni Calisi e Formica, completano un team profondo e competitivo.

Accesso e copertura media

Il biglietto d’ingresso per la sfida costa 5 euro, con ingresso gratuito per gli under 13. La partita sarà diretta da Luca Mogavero e Mauro Sacco, con un team di ufficiali di campo qualificato. La gara sarà trasmessa in differita alle 21 su Canale 7, visibile in Puglia e Basilicata, e forse in diretta in caso di disponibilità in palinsesto. Saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale sui canali social dei Lions e sulla app Fip Stats per gli abbonati.

