Basket A2/M, Nardò sconfitto a Livorno: il riscatto svanisce, finisce 92-77

L’HDL Nardò Basket si ferma a Livorno con un pesante 92-77 contro la Bi.Emme Service Libertas. Quella che doveva essere la partita del riscatto, con la possibilità di agguantare la salvezza, si è trasformata in un altro passo falso.

La squadra di coach Gambarota non è riuscita a esprimersi al meglio fin dal primo quarto, subendo un parziale che ha condizionato l’intero incontro. Nonostante i tentativi di reagire, la squadra è rimasta lontana dalla partita, dando l’impressione di non riuscire a trovare il ritmo giusto. La sconfitta arriva in un momento decisivo della stagione, aumentando la pressione sulle prossime sfide, in cui l’HDL Nardò dovrà lottare con maggiore determinazione per non complicare ulteriormente la corsa alla salvezza.

