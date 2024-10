Basket B/F, Dinamo Taranto: Catanzaro espugna il PalaMazzola

La Dinamo Nuovi Orizzonti ha iniziato il suo cammino in Serie B femminile Campania con una sconfitta, perdendo contro il Catanzaro Centro Basket al PalaMazzola di Taranto. Le ospiti si sono imposte con il punteggio di 58-66, con parziali di 10-19, 25-34, e 42-58.

Un match complicato per la formazione ionica, che ha faticato a trovare fluidità nel gioco e nel controllo dei rimbalzi. La prestazione è stata un passo indietro rispetto a quanto mostrato nelle precedenti partite di Coppa Campania.

Le assenze hanno pesato: Claudia Tagliamento, infortunata, non è scesa in campo, mentre Nataliia Smaliuk non era ancora in perfette condizioni fisiche. Dall’altra parte, Catanzaro ha giocato un’ottima partita, con una prestazione impeccabile ai tiri liberi (7/7) e una dominante Anna Paoletti, che ha chiuso con una valutazione di 25.

Nonostante la partenza in salita, la squadra di coach Caricasole cercherà il riscatto nel prossimo incontro contro Fasano, previsto tra due settimane.

La cronaca del match

Il quintetto iniziale della Dinamo Nuovi Orizzonti comprendeva Francesca Gismondi, Anna Maria Kolyandrova, Andrea Iob, Nataliia Smaliuk e Chiara Mastrototaro. Catanzaro ha preso subito il controllo della partita, portandosi sul 6-0 grazie anche a quattro tiri liberi consecutivi. Taranto ha reagito con Kolyandrova e Iob, ma le ospiti hanno piazzato un break di 9 punti, chiudendo il primo quarto avanti 19-10.

Nel secondo quarto, una tripla di Paoletti ha dato il via a un altro allungo di Catanzaro, che ha raggiunto il massimo vantaggio sul 27-12. Taranto ha cercato di rispondere, ma le calabresi hanno mantenuto il controllo, arrivando all’intervallo avanti di nove punti (34-25).

Nel secondo tempo, Catanzaro ha continuato a dominare, allungando fino al +18. Nonostante un buon finale di partita, con la Dinamo che ha aumentato l’intensità difensiva e accorciato il distacco grazie alle triple di Mastrototaro e Smaliuk, Catanzaro è riuscita a mantenere il vantaggio e a chiudere la gara sul 66-58. Per la squadra di Taranto, la festa per la prima vittoria in campionato è rimandata.

NUOVI ORIZZONTI TARANTO – EDILIZIA INNOVATIVA CATANZARO 58-66

Parziali: 10-19, 25-34, 42-58

Taranto: Smaliuk 10, Kolyandrova 14, Mastrototaro 14, Gobbi ne, Iob 10, Gismondi 1, Inglese ne, Saponaro ne, Cascione ne, Martelli, Molino 7, Manco 2. Allenatore: Caricasole, ass. Calviello.

Catanzaro: Rovira 5, Allegro ne, Bentornato ne, Meduri, Rizzica 4, Fazzari, Villanueva 15, Martino, Scordino 7, Guilavogui 10, Paoletti 25, Carnì. Allenatori: Chiarella, Godino.

Arbitri: Giorgia Carella e Emanuele Aresta di Brindisi

