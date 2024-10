Basket A2/M, Brindisi ritrova energia e vince la prima partita stagionale

Brindisi ritrova energia e vince la prima partita stagionale. Davanti al pubblico del Pentassuglia la Valtur ha stritolato la UniEuro Forlì di coach Antimo Martino vincendo con il punteggio di 82-63. Prestazione maiuscola degli uomini di coach Bucchi che hanno potuto contare sul rientrante De Vico (3 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 16 minuti), anche se hanno perso Vildera per un altro infortunio durante il primo tempo. Il tecnico bolognese ha sorpreso tutti anche per aver schierato Calzavara in quintetto sebbene, grazie al garage time esteso, alla fine sia stato Lanquintana a giocare più minuti, me è stato il giovane Calzavara a giocare i minuti importanti quando la Valtur costruiva le fondamenta della vittoria. 24 punti per Bryon Allen (risparmiato a «soli» 32 minuti di gioco), 14 di Laquintana e 10 di Radonjic.

