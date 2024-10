Taranto, Gautieri: “La vittoria non cambia il nostro percorso”

Prima vittoria stagionale per il Taranto. Dopo mesi di magra, i rossoblu possono esultare grazie al guizzo di Battimelli. La rete del classe 2005 ha regalato il successo ai danni del Picerno, una delle sorprese di questo inizio di stagione. Questo il commento del tecnico degli ionici, Carmine Gautieri, al termine del match: “Siamo stati sempre in partita, sapevamo che il Picerno avrebbe costruito dal basso e avevamo preparato così la sfida. In fase di costruzione siamo tornati al 4-3-3, abbiamo creato tante occasioni ma possiamo ancora migliorare. Il gruppo lavora sodo, ascolta i consigli dello staff ma dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Faccio i complimenti ai ragazzi, meritano questo risultato per come si allenano. I giovani ci hanno portato un entusiasmo incredibile ed è un piacere allenare questo gruppo. Questa vittoria aiuta il morale dei ragazzi e della città. Vincere così, giocando anche in modo importante, è un motivo di grande soddisfazione. Battimelli lavora sodo, ha grandissimo rispetto nonostante non sia stato convocato varie volte. Sono contento anche per lui, ha realizzato un gol da attaccante vero. Questo gruppo merita rispetto ma non è una vittoria che può cambiare il nostro percorso. Questa è la vittoria del gruppo, di una città che soffre e speriamo possa tornare alla serenità. Sono stato chiaro con Lucchesi, voglio conoscere il futuro perché questi ragazzi devono essere messi in condizione di poter lavorare. Martedì ho la necessità di capire come proseguire, stiamo compiendo grandissimi sacrifici nonostante tutte le difficoltà. Anche oggi, il pubblico ha aiutato molto la squadra. Questa città vive di calcio, vedere lo stadio quasi vuoto dispiace e spero che ci siano molti più tifosi. Non ho mai sentito sfiducia attorno alla squadra e questa vittoria è dedicata anche a loro”.