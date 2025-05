Serie A, Jurgen Klopp verso la Roma: accordo con i Friedkin

Jurgen Klopp potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma. Secondo quanto riportato da La Stampa nelle ultime ore, il tecnico tedesco avrebbe dato il suo assenso alla proposta del club giallorosso lo scorso 18 maggio, poco dopo il fischio finale della partita con il Milan.

La trattativa sarebbe stata gestita direttamente dalla proprietà americana, la famiglia Friedkin, che ha messo sul piatto un progetto ambizioso e a lungo termine. Klopp, dopo l’addio al Liverpool nel 2024 e l’attuale incarico nel gruppo Red Bull, avrebbe deciso di tornare in panchina con una sfida nuova e stimolante.

Ad alimentare i sospetti su un annuncio imminente, un video criptico postato sui social dalla proprietà giallorossa, in cui appaiono monumenti simbolo della capitale come il Colosseo, la Lupa, lo Stadio Olimpico, San Pietro e il Pantheon, le cui iniziali compongono la parola “KLOPP”.

Secondo quanto trapelato, il tecnico avrebbe chiesto sei rinforzi: tre titolari e tre riserve, con attenzione anche ai giovani della Primavera. Tra i nomi circolati figurano Lorenzo Lucca (attaccante dell’Udinese), Prati del Cagliari per il centrocampo, Leoni del Parma come riserva in difesa e Marco Palestra dell’Atalanta per il ruolo di jolly difensivo, anche se il club bergamasco ha dichiarato il giocatore incedibile.

L’obiettivo resta quello di riportare la Roma ai vertici, con una rosa competitiva che possa puntare al ritorno in Champions League e, nel lungo periodo, insidiare le grandi del campionato italiano. Il profilo di Klopp, carismatico e abituato a gestire la pressione, potrebbe essere l’ideale per inaugurare un nuovo ciclo vincente.

Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata da Trigoria, ma tutto lascia pensare che l’accordo sia ormai chiuso e che l’annuncio sia solo questione di ore.

