Virtus, sono i giorni del futuro: attesa per le scelte di Magrì

Cresce l’attesa a Francavilla Fontana per quella che sarà la decisione finale del presidente Antonio Magrì. Il progetto futuro della Virtus è ancora tutto da scrivere, ma molto sarà più chiaro nelle prossime settimane, quando il numero uno biancazzurro romperà il silenzio. Nell’intervista esclusiva rilasciata ad Antenna Sud diversi mesi fa, quando annunciò il proprio disimpegno, disse che avrebbe favorito il passaggio di quote verso una proprietà affidabile interessata.

Allo stato attuale, però, nessuna trattativa sarebbe stata avviata, nonostante diversi contatti negli ultimi mesi per sondare l’effettivo interesse nei confronti del titolo societario. Ecco perché un eventuale dietrofront e la possibilità di una permanenza di Magrì al timone del club non solo riaccenderebbe l’entusiasmo in città, ma darebbe anche continuità a un progetto che negli ultimi anni ha scritto numerose pagine di storia, scalando categorie e conquistato per cinque anni su otto in C un posto nei playoff. Da verificare poi quali saranno le linee guida: nessuna follia economica, un progetto giovane ma ambizioso a medio-lungo termine e ricominciare a costruire con pazienza e spirito di appartenenza. Con Coletti in panchina e probabilmente anche con l’attuale organigramma dirigenziale. Tutto, però, sarà più chiaro tra fine maggio e inizio giugno.

