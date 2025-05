Serie C: Monopoli, una base solida per costruire il futuro

Il Monopoli guarda al futuro con ottimismo e certezze. Il gruppo che ha chiuso la stagione sarà in gran parte confermato per l’annata che verrà. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo ha lavorato per costruire una rosa solida e patrimonializzabile, composta oggi da 18 elementi già pronti a rimettersi al lavoro sotto la guida di Alberto Colombo.

L’allenatore brianzolo, il cui contratto è stato prolungato con largo anticipo lo scorso febbraio, avrà a disposizione l’intero reparto offensivo protagonista del finale di stagione. Grandolfo, Bruschi, Yeboah, Vazquez e Sylla – quest’ultimo in odore di cessione – sono legati al club fino a giugno 2026.

Anche il centrocampo presenta una base robusta da cui ripartire. Restano sotto contratto Calvano, Battocchio, Bulevardi, Greco, Valenti e Scipioni. Le uniche situazioni da chiarire riguardano Falzerano e De Risio, in scadenza, con i quali si apriranno a breve dei confronti.

In difesa, il Monopoli potrà contare ancora su Viteritti, Miceli, Angileri, Bizzotto e Cascella. Restano in sospeso, invece, i rinnovi degli esterni sinistri Pace e Contessa, così come quelli di Cellamare e Cristallo, anch’essi in scadenza.

Il nodo principale da sciogliere resta quello tra i pali: sia Vitale sia Albertazzi vedranno il loro contratto terminare a breve. Tra i rientri dai prestiti, invece, va segnalato quello di Tamir Berman, reduce dall’esperienza con il Latina. Non saranno invece più biancoverdi Pellegrini e Miranda, che torneranno rispettivamente a Feralpisalò e Sassuolo, al termine del prestito fissato per giugno.

