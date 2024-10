Taranto, Battimelli: “Contento per il gol, siamo un bel gruppo”

Grande emozione per Giuseppe Battimelli. Il classe 2005, grazie ad un guizzo da attaccante vero, ha regalato il primo successo stagionale al Taranto: “Il gol è un’emozione fortissima, all’inizio non ci credevo nemmeno. Ci alleniamo sempre al massimo, ringrazio il mister e la squadra per la loro vicinanza. Il gruppo lavora tantissimo, anche i più esperti aiutano molto i giovani. La rete cambia solo le statistiche ma sono contento. Questa vittoria ci aiuta tantissimo, sperando che i tifosi possano darci una grande mano. Non penso alle problematiche, sono concentrato sul campo. Vorrei giocare titolare, Zigoni e Fabbro mi aiutano moltissimo e possono solo imparare da loro”, ha dichiarato l’attaccante nel post gara.

