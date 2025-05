Malcore o Sosa: ultimi 90 minuti per assegnare il titolo di capocannoniere

Franco Sosa o Giancarlo Malcore. Giancarlo Malcore o Franco Sosa. Due centravanti per un solo scettro di capocannoniere. Questo girone H di Serie D, a novanta minuti dal termine della regular season, può vantare ben sedici calciatori arrivati in doppia cifra. Ma in testa alla speciale classifica dei goleador ci sono i bomber di Casarano e Virtus Francavilla.

Sarà con ogni probabilità una sorta di corsa a due nell’ultimo turno, con Malcore e Sosa che ospiteranno tra le rispettive mura amiche di Capozza e Nuovarredo Arena, Ischia e Ugento. Il 9 dei rossazzurri ha già vinto questo titolo individuale nel 2021 con 21 gol e nel 2022 con 25 gol, quando era ancora in forza al Cerignola.

Nella stagione successiva, l’argentino ex Monopoli quel traguardo lo contemplò a lungo, con addosso la casacca dell’Altamura, ma alla fine ad aggiudicarselo fu Corvino del Fasano. Quella di quest’anno, in termini realizzativi, verrà ricordata dallo stesso Sosa come la propria miglior stagione in carriera: 16 gol in 29 presenze, solo due dei quali su calcio di rigore. Esattamente gli stessi numeri di Malcore, che rispetto al collega di Buenos Aires vanta una sola partita in più. Non un caso che nel turnover successivo alla vittoria anticipata del campionato, Di Bari lo abbia infatti tenuto in campo per tutti e novanta i minuti di gioco contro il Gravina.

Proprio in occasione del derby perso al Vicino, Malcore ha segnato dal dischetto il gol che gli ha permesso di pareggiare il numero di reti di Sosa, che dal proprio canto ha invece sciupato la possibilità di rilanciare, sbagliando a sua volta un penalty a Nardò. Un errore dagli undici metri per il bomber dei salentini, tre in totale invece per quello degli imperiali, che domenica proverà a trascinare i suoi come fatto fino ad ora per l’intera regular season.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author