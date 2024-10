Picerno, Tomei: “Il pari sarebbe stato il risultato più giusto”

Il Picerno esce dallo Iacovone con zero punti. Contro il Taranto, infatti, i lucani si arrendono al gol di Battimelli, giunto in pieno recupero. Così Francesco Tomei, allenatore degli ospiti, nel post gara: “Nel primo tempo siamo stati più farraginosi, complici le motivazioni del Taranto. Non abbiamo avuto un buon approccio ma piano piano ci siamo rimessi a posto. Nella ripresa abbiamo creato diverse palle gol ma non siamo stati cimici. Io sono tranquillo, abbiamo fatto la nostra partita. Non siamo stati molto fluidi nel gioco, il campo crea fatiche ad entrambe le squadre ma non possono dire nulla ai ragazzi. Siamo in emergenza nel reparto arretrato ma sono contento delle prestazioni di chi ha giocato, compreso Ragoni. Ci prendiamo le note liete della partita, voltiamo pagina in vista della prossima gara. Ci aspettavamo il 4-3-3 da parte del Taranto, avevamo preparato sia questa soluzione che il 3-5-2. Faccio i complimenti agli avversari per aver disputato una grande partita. Forse il pari sarebbe stato il risultato più giusto ma nel calcio gli episodi sono all’ordine del giorno. A mio avviso, il Taranto ha una rosa importante. Le situazioni extra campo possono creare problemi ma la squadra è composta da giocatori forti e può puntare oltre la salvezza”.

