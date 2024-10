Gioia Taranto, Battimelli firma la prima vittoria

Gautieri sceglie il 433 ritrovando dal primo minuto bomber Zigoni, nel Picerno solo panchina per il tarantino Maiorino, con Tomei che affida a Volpicelli il ruolo di unica punta.

PRIMO TEMPO L’avvio sorride al Taranto, che dopo appena due giri di lancette si divora un’occasione colossale con Varela, che innescato da Speranza, dall’altezza del dischetto manda incredibilmente fuori. L’ inerzia della gara sembra rimanere sempre nei piedi della compagine di casa che al diciottesimo sfiora nuovamente il vantaggio, quando Varela scodella per la testa di Zigoni ma Marelli compie un vero miracolo opponendosi con la mano, sulla palla vagante si catapulta Fabbro che da due passi centra il palo.

Il primo sussulto lucano si palesa al 24′, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vitali colpisce di testa ma Mastromonaco salva sulla linea. L’ultima emozione della prima frazione reca ancora la firma dell’ex Chievo Verona Fabbro, che a due minuti dalla conclusione si ritrova tutto solo davanti all’estremo difensore del Picerno, Marelli, ma il tentativo si spegne al lato.

SECONDO TEMPO Il primo squillo della ripresa è di marca ospite e giunge al cinquantunesimo, quando Santi si gira in area e chiama alla risposta del Favero, prodigioso nella circostanza a salvare la porta rossoblù. La pressione del Picerno aumenta ed al 63′ i lucani costruiscono un’altra occasione, con Cardoni, che da posizione defilata, spara sull’esterno della rete alla destra di Del Favero.

La voglia del Picerno si concretizza all’ottantaduesimo con un azione personale di Volpicelli, che dall’interno dell’area prova di punta a sorprendere del Favero che ancora una volta sbarra la propria porta. All’ottantaseiesimo Gautieri butta dentro Verde e Battimelli per Speranza e Zigoni, e sarà proprio quest’ultimo cambio a rivelarsi decisivo, con il classe 2005 che trasforma l’ultima palla della partita in quella buona: angolo di Schirru al 94′, sul quale l’ex Martina svetta più in alto di tutti, freddando Marelli e regalando al Taranto la prima, fondamentale, vittoria stagionale.

TARANTO (4-3-3): 1 Del Favero; 72 Mastromonaco, 6 Shiba, 4 De Santis, 3 Contessa; 24 Speranza (86′ 14 Verde), 21 Matera (79′ 18 Schirru), 7 Lores Varela (74′ 8 Fiorani); 10 Fabbro, 11 Zigoni (85′ 99 Battimelli), 20 Guarracino (73′ 17 Sacco). A disposizione: 12 Caputo, 5 Marong, 27 Garau, 33 Vaughn, 34 Locanto, 39 Iervolino, 44 Picardi, 80 Fiorentino. Allenatore: Gautieri

AZ PICERNO (4-2-3-1): 1 Merelli; 2 Pagliai, 4 Seck, 14 Ragone, 15 Santi; 8 Franco, 30 De Ciancio; 11 Esposito (60′ 10 Maiorino), 21 Volpicelli, 37 Vitali (60′ 99 Cardoni); 19 Petito (78′ 16 Santarcangelo). A disposizione: 22 Summa, 5 Pitarresi, 9 Bernardotto, 17 Cecere, 25 Guerra, 77 Graziani. Allenatore: Tomei

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Vincenzo Russo di Nichelino

Marcatori: 94′ Battimelli (T)

Ammoniti: 44′ Esposito (AP), 47′ Mastromonaco (T), 49′ Petito (AP), 52′ Contessa (T)

Espulsi: –

Note: Angoli: 3-5. Recupero: 2’pt e 4’st. Stadio ”Erasmo Iacovone” – Taranto. Partita iniziata alle ore 17.30

