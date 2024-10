Volley A/M, Taranto al secondo ko di fila: Padova espugna il PalMazzola

Seconda sconfitta consecutiva per la Gioeiella Prisma Taranto nella Superlega di volley. Era atteso all’immediato riscatto il sestetto di Dante Bonifante ma contro Padova dopo il primo set, vinto con il parziale di 25 a 18, si è pian piamo materializzato il successo dei veneti trascinati da un Sedlacek incontenibile (22 punti per lui).

L’avvio, come detto, è promettente per la Prima Taranto che allunga anche in maniera ampia nel primo set e dà l’impressione di essere in serata. Filippo Lanza e Fabrizio Gironi mettono in difficoltà la difesa di Padova, mettendo a referto 16 punti a testa.

Gara equilibrata che svolta nel secondo set chiuso 27 a 25 da Padova che sfrutta l’errore in attacco proprio di Lanza sul finale del terzo set per chiudere la frazione sul 25 a 23 e andare sul 2 a 1.

L’errore al servizio di Crosato per Padova, a metà del quarto set, illude Taranto che aggancia sul 13 pari Padova prima di vedere scappare gli avversari che chiudono sul 25 – 18 la frazione e sul 3 a 1 l’incontro. Taranto che resta ferma a quota tre punti e sabato prossimo, in anticipo, sarà di scena sul parquet di Piacenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author