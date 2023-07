Basket C/M: Pall. Molfetta, Camporeale confermato assistant coach

Prende forma,il nuovo staff tecnico della Pallacanestro Molfetta in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie C unica. Ad affiancare il coach Giovanni Gesmundo, il cui ingaggio è stato ufficializzato negli ultimi giorni, sarà l’assistant coach Antonio Camporeale, confermato per il terzo anno consecutivo sulla panchina biancorossa dal presidente Nicola Solimini e dal direttore sportivo Rosario Saracino.

La salvezza in Serie B nazionale e la promozione dello scorso aprile rappresentano le tappe più importanti del suo solido rapporto professionale con il sodalizio molfettese, dopo le esperienze a Giovinazzo (in Promozione), Molfetta, sponda Ballers (nel 2017/18, la stagione della infausta sconfitta in finale con il Mesagne) e il biennio da head coach sulla panchina della Virtus Corato in cui ha ottenuto il salto di categoria in Promozione.

Ora, in una significativa linea di continuità societaria, dovrà ricoprire il ruolo di vice Gesmundo, dopo le dimissioni di coach Azzollini. «Ho avuto la fortuna di far da secondo, per tanti anni, ad entrambi, dai quali ho imparato tutto ciò che so – ha detto Camporeale -. Le impressioni sono positive, Gesmundo è uno dei migliori allenatori e ci sono tutte le possibilità di lavorare bene».

Per i non addetti ai lavori non è facile farsi un’idea del lavoro svolto dall’assistant coach. Nel suo ruolo c’è un mondo di azioni. E in questi anni ha colpito la dirigenza soprattutto per il suo impatto da stacanovista, pronto a tuffarsi nella prossima C unica. «Sarà un campionato molto competitivo – avverte -, i nomi che circolano sono importanti e che daranno valore alla categoria. Sono a disposizione di Gesmundo per coadiuvare al meglio il lavoro da fare, dalla preparazione delle gare al campo».

