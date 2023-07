Basket B/Int: Marco Formica nuovo capitano della Virtus Molfetta

Sono settimane in cui la Virtus Basket Molfetta è impegnata fortemente nella progettazione della stagione. Dopo la conferma dello staff tecnico, l’attenzione si sposta sulla composizione del rosterper la stagione 2023/2024 in serie B Interregionale.

La società biancoazzurra riparte da una preziosa riconferma, quella di Marco Formica, ala piccola, classe 1999. Sarà lui il capitano della Virtus. Conferma fortemente condivisa da tutto lo staff tecnico e dirigenziale, considerato il fatto che Marco Formica ha mostrato un forte attaccamento alla maglia e il suo carisma e le sue doti umane sono sempre state apprezzate dal popolo Virtussino, per due stagioni ha indossato la maglia biancoazzurra e anche quest’anno porterà sul petto la numero 8.

In maglia Virtus, Marco viaggia a una media di 10,1 punti a partita. Formica è stato uno degli elementi più importanti della formazione biancoazzurra durante la passata stagione, contribuendo fortemente alla promozione. E’dotato di un ottimo tiro da tre punti, giocatore dall’alto tasso agonistico, gran rimbalzista e ottimo difensore, nonchè il prototipo dell’ala piccola moderna. Ad esprimere grande soddisfazione per la riconferma del neo capitano della Virtus Basket Molfetta è stato direttamente il DS Mauro Lot.

«E’inutile nascondere l’importanza di questa riconferma – ha commentato – per un giocatore a cui teniamo moltissimo. Formica è stato fortemente voluto e cercato già dalla fine dell’ultima stagione, in quanto per noi rappresenta un punto fermo dell’intero roster. Sarà il nostro capitano e tutta la dirigenza – ha concluso il DS biancoazzurro – è soddisfatta di riaverlo per le sue caratteristiche tecniche ed umane».

