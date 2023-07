Basket: CJ Taranto ripescato a ‘sorpresa’ in B nazionale

“Il CJ Basket Taranto in merito alla comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro, in data 14/07/2023 circa la composizione della prossima Serie B Nazionale 2023/24, accoglie con entusiasmo ma anche meraviglia la notizia dell’avvenuto ripescaggio. La notizia, seppur estremamente positiva, ci ha colto di sorpresa perché nettamente in controtendenza rispetto a quanto ci era stato comunicato in via ufficiale solo pochi giorni prima, per la precisione lunedì 10/072023, circa il non accoglimento della domanda presentata”. Così in un nota la dirigenza del CJ Basket Taranto dopo il ripescaggio in B nazionale.

“La società, già dalla serata di ieri (venerdì 14 luglio, ndr), si è (ri)attivata per poter adempiere a tutti gli oneri che riguardano la partecipazione alla prossima Serie B Nazionale. E rinnova ancor di più adesso l’appello al tessuto socioeconomico del territorio per una massima e massiccia partecipazione e coinvolgimento. Seguiranno ulteriori comunicazioni in tal senso”, conclude la nota del CJ Basket Taranto

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp