Basket C/M, NM Corato: Roberto Gargano nuovo allenatore

La Nuova Matteotti Corato comunica che Roberto Gargano è il nuovo head coach della prima squadra che militerà nell’ostico e affascinante campionato di Serie C Interregionale.

Classe 1994, Roberto Gargano, originario di Ruvo, ritorna a Corato sponda biancoblu dopo aver ricoperto l’incarico di assistant coach per due stagioni consecutive dal 2021 al 2023 nel campionato di Serie C Gold. Nonostante la giovane età, il suo curriculum vanta notevoli esperienze come la magica stagione 2018/2019 da vice allenatore di Dimitri Patella (neo responsabile del settore giovanile della NMC) sulla panchina della Talos Basket Ruvo culminata con la promozione in Serie B.

Nella scorsa stagione, Gargano ha allenato la Pallacanestro Fiore di Puglia Ruvo nel campionato di Divisione Regionale 1 ed è stato parte integrante dello staff della Selezione Provinciale della Puglia.

