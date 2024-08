Basket C/M, NM Corato: tre colpi per un campionato ambizioso

La Nuova Matteotti Corato inizia la stagione con una serie di acquisti che promettono di far sognare i tifosi.

Il primo grande nome è Sam Serigne Gaye, un talento assoluto classe 1996, capace di dominare le partite con schiacciate spettacolari e triple decisive. Gaye, di origini senegalesi ma cresciuto cestisticamente in Italia, ha mosso i primi passi in Trentino Alto Adige, giocando per club prestigiosi come l’Aquila Basket Trento. Nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione della Global Group Valsugana con una media di 13.8 punti a partita.

A rafforzare ulteriormente il roster, torna a Corato Kingsley Obiekwe Sam, ala grande classe 1994. “King”, nato a Madrid da genitori africani, ha avuto un’esperienza internazionale ricca, culminata nella partecipazione all’Afrobasket 2021 con la nazionale della Guinea Equatoriale. Dopo una stagione positiva tra Loreto Pesaro e Bergamo, Sam si prepara a indossare la maglia numero 1 della NMC, con l’obiettivo di conquistare i tifosi con le sue straordinarie doti atletiche e tecniche.

Infine, il giovane talento argentino Antonio Postigo Lopez, classe 2006, si unisce alla squadra come nuovo playmaker. Cresciuto nella Gimnasia y Esgrima in Argentina e poi approdato in Italia con la Janus Fabriano, Antonio ha dimostrato tutto il suo valore nel campionato Regionale Marche. Con la maglia numero 20, porterà la sua visione di gioco e la sua passione per il basket sul parquet di Corato.

