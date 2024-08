Basket B2/M, Virtus Molfetta: accordo con Shawn Tyrell Gulley

Esperienza e tanta professionalità. Esattamente tutto quello che ci vuole per contribuire ad amalgamare un gruppo composto principalmente da giovanissimi atleti di cui si sta dotando a Virtus Molfetta.

Uno dei motivi che hanno spinto la dirigenza biancoazzurra a perfezionare l’accordo con Shawn Tyrell Gulley, classe 1993, 200 centimetri di altezza per 100 kg di peso. Si tratta di un colpo di mercato di assoluto pregio per il team guidato da coach Fabbri che potrà contare su un vero professionista, di scuola cestistica statunitense, con una carriera iniziata alla High School e proseguita in NCCA a Temple College.

Gulley possiede la doppia nazionalità statunitense-tedesca e ricopre il ruolo di ala piccola. In Germania è giunto da professionista, arrivando a disputare la 2° Serie tedesca con l’FC Schalke 04. Nella passata stagione ha militato nel BBG Herford nella Germany – Pro B North, ovvero la 3° Serie tedesca, totalizzando una media di 36 minuti a partita, 21 punti e 9 rimbalzi.

Uno score che gli ha permesso, in termini di rendimento, di entrare nella top 5 del campionato tedesco. Shawn Tyrell Gulley è un giocatore versatile e tecnico, ma anche veloce e potente: qualità molto ricercate nella moderna pallacanestro. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta è riuscita, ancora una volta, a chiudere un’importante operazione di mercato potendo contare anche sulla collaborazione dell’agente Davide Bellinzona.

C’è attesa per vedere all’opera il trentunenne atleta formatosi negli USA che vestirà la maglia numero 23. «Non vediamo l’ora di vedere in campo Shawn, un giocatore che sicuramente entusiasmerà tutti i tifosi della Virtus – è stato il commento del Club Manager Damiano Mezzina – La sua professionalità farà da guida atutto il giovane roster a disposizione di coach Fabbri».

