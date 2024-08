Basket B2/M, un nazionale finalandese per la Virtus Molfetta

Un nazionale finlandese nel roster della Virtus Molfetta per quello che appare come un vero e proprio colpo di mercato di assoluta qualità.

Nelle ultime ore la società biancoazzurra presieduta dal presidente Andrea Bellifemine ha perfezionato l’ingaggio dell’Ala Grande, classe 2005, Roope Filtness di nazionalità finlandese. C’è già chi lo definisce un’autentica promessa del basket europeo, ma, quello che è certo, rappresenta l’ennesima pedina di qualità a disposizione dello scacchiere di coach Enrico Fabbri.

I suoi 203 centimetri di altezza e i suoi 100 kg di peso fanno di Filtness un’atleta forte fisicamente e dotato di eccellenti doti realizzative. Qualità tecniche sottolineate anche dal Club Manager Damiano Mezzina che, a margine dell’annuncio del nuovo acquisto della DAI Optical Virtus Basket Molfetta, ha sottolineato come la stessa dirigenza sia convinta che la fisicità e la tecnica di Roope consentiranno alla squadra di far un ulteriore salto di qualità.

Nella passata stagione il diciannovenne atleta ha vestito la maglia dell’Yvaskyla Basketball Academy, squadra militante nella Prima Divisione A finlandese, con cui ha realizzato, in 22 partite, ben 14.4 punti e 8 rimbalzi di media a partita.

Come si sottolineava, Roope Filtness è considerato tra i migliori profili europei del basket emergenti, la cui “consacrazione” è giunta dai Campionati Europei Under 20 B disputati il mese scorso in Portogallo, durante i quali si è particolarmente distinto, attirando l’attenzione di moltissime squadre europee.

In questo senso, la Virtus, muovendosi tempestivamente e facendo breccia nella volontà del ragazzo nello sposare la bontà del progetto tecnico biancoazzurro, è riuscita a battere la fitta concorrenza di altre compagini italiane ed estere. Un’operazione resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione con l’agente Davide Bellinzona. Roope Filtness sarà da subito a disposizione di coach Fabbri e vestirà la maglia numero 5.

