Basket B/M, Dinamo Taranto: ufficiale l’arrivo della pivot Andrea Iob

La Dinamo Nuovi Orizzonti, ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Iob, pivot classe 2000, che ha scelto la compagine ionica per una nuova esperienza stimolante e ambiziosa. Alta 182 cm, si è formata a livello giovanile nella Concordia Sagitarria e successivamente sino al 2020 nella Futurosa Trieste esordendo anche nella serie cadetta.

Nella stagione 2020/21 l’esordio in A2 con la maglia del Basket Club Bolzano dove ha militato per due stagioni collezionando numeri importanti prima di passare al Thunder Basket Matelica sempre in A2, considerato l’anno della definitiva consacrazione risultando tra le migliori giocatrici della categoria. Nella scorsa stagione nonostante le numerose richieste in A2, ha indossato la maglia del Casarsa in Serie B esclusivamente per esigenze familiari con l’obiettivo di un pronto ritorno nella categoria che meglio le compete.

Ora l’arrivo nella squadra che rappresenta la città di Taranto, dopo essere stato cercata e voluta con insistenza e la voglia da parte di Andrea Iob di trovarsi al centro di progetto stimolante ed ambizioso per essere protagonista.

