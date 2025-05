Arriva a Taranto la nave del futuro: primo ormeggio per la “Spartaco Schergat”

TARANTO – Ha fatto il suo ingresso per la prima volta nel porto di Taranto la FREMM ASW Enhanced “Spartaco Schergat”, una delle più avanzate unità della Marina Militare Italiana. Si tratta di una fregata multiruolo di nuova generazione, fiore all’occhiello del programma #Marina2040, volto alla modernizzazione e all’innovazione delle Forze Armate italiane.

La “Schergat” è progettata per la lotta antisommergibile e dotata delle più moderne tecnologie in ambito navale, combinando capacità operative elevate con un’impronta fortemente digitale e sostenibile. Il suo arrivo a Taranto, storica sede della Marina, segna un momento simbolico per la Difesa italiana e conferma il ruolo strategico della città jonica nel futuro della sicurezza marittima del Paese.

Alla base della FREMM Enhanced c’è un concept operativo in grado di rispondere alle sfide contemporanee in termini di sicurezza globale, con sistemi d’arma di ultima generazione e una piattaforma altamente integrata.

Come previsto per tutte le nuove unità in ingresso nella Squadra Navale, la nave sarà impegnata in un periodo di addestramento che si protrarrà fino al mese di giugno, sotto la supervisione del Centro di Addestramento Aeronavale della Marina, centro di eccellenza che ha proprio sede nella città di Taranto.

Foto Marina Militare italiana



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author