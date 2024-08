Basket B2/M, Antonio Labate torna alla Dinamo Brindisi come vice allenatore

Antonio Labate, ex giocatore della Dinamo Brindisi nella stagione 2021/2022 e vincitore del campionato di C Silver, è stato ufficialmente nominato vice allenatore per la stagione 2024/2025. Affiancherà coach Cristofaro nella guida tecnica del team.

Labate, vera icona della pallacanestro brindisina, inizia una nuova avventura nel ruolo di assistente allenatore dopo una lunga e brillante carriera da giocatore. Esordì a soli 16 anni con l’allora Mercatone Uno Brindisi, giocando al fianco di Parisi, Minghetti e Castellitto. Durante la carriera ha vestito le maglie di Bari, Potenza, Brescia, Campobasso, Molfetta, Ruvo e Recanati.

L’esperienza e la passione per il basket sono garanzie di un contributo significativo allo sviluppo della squadra. Antonio Labate ha espresso grande entusiasmo per il suo ritorno: “Sono estremamente entusiasta di questa opportunità offertami dalla Dinamo, specialmente perché siamo stati insieme durante l’anno della promozione in C Gold, il che è molto significativo per me. Questa è sicuramente una nuova avventura e sono felice di condividerla con Antonio, di cui ho grande stima e con cui ho già avuto modo di collaborare. Conosco il suo approccio di gioco e le sue idee, quindi siamo perfettamente allineati. Non vedo l’ora di cominciare e di immergermi in questa nuova esperienza nel mondo della pallacanestro, che rappresenta un cambiamento dopo tanti anni”.

Coach Cristofaro ha commentato: “Sono contento che Antonio Labate abbia accettato di far parte dello staff tecnico. Da giocatore ha avuto una carriera importante con grandissimi risultati non ultimo la promozione con la Dinamo in C Gold e sono sicuro che questa esperienza possa aiutare il gruppo squadra nel miglioramento tecnico-tattico”.

