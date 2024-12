Basket A2/M, Rimini troppo forte: sesto ko consecutivo per Nardò

L’illusione di fermare la capolista dura tre quarti, poi Rivierabanca Rimini prende il largo e consolida il primato in classifica. HDL Nardò Basket gioca con coraggio, trascinata da uno straordinario Woodson (24 punti), ma si arrende di fronte al talento e alla solidità dei romagnoli. Per i granata è la sesta sconfitta consecutiva, e la classifica si fa sempre più complicata.

Buona partenza, poi la capolista prende il controllo

Coach Di Carlo conferma il quintetto base con Nikolic, Woodson, Mouaha, Stewart Jr. e Iannuzzi. Rimini parte forte, dimostrando subito di meritare il ruolo di capolista, ma Nardò risponde con tre triple di Woodson, chiudendo il primo quarto in parità (23-23). I segnali iniziali sono incoraggianti, grazie a un Woodson incontenibile (14 punti nel primo quarto) e a una buona tenuta difensiva.

Nel secondo periodo, i granata continuano a lottare, trovando punti importanti da Stewart Jr. e Mouaha. Una tripla di Mouaha regala il sorpasso (30-28), e si va all’intervallo sul 40-37 per i padroni di casa. La sfida sembra apertissima, con Nardò che regge bene l’urto degli ospiti.

La svolta nel terzo quarto

Rimini rientra dagli spogliatoi con maggiore aggressività e piazza un parziale di 18-30 che indirizza la partita. Non bastano le giocate di Stewart Jr. e Mouaha per arginare il talento di Camara e Tomassini, protagonisti nella rimonta romagnola. Gli ospiti prendono il controllo del match, chiudendo il terzo quarto sul 58-67.

Finale senza storia

Nell’ultimo periodo, Nardò prova a rientrare ma fallisce diverse occasioni chiave. Rimini, invece, dimostra tutta la sua solidità, chiudendo i conti con un alley-oop di Johnson e un’ottima gestione del vantaggio. Il Toro cede sotto il peso della stanchezza e del divario tecnico, arrendendosi con un 67-82 che lascia l’amaro in bocca al pubblico del Pala San Giuseppe.

Mercoledì arriva Cividale per un recupero fondamentale. Per Nardò, in crisi di risultati, è tempo di reagire: serve una svolta per uscire da questa difficile situazione.

