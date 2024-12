Basket A2/M, Valtur Brindisi: la campagna abbonamenti per il ritorno

La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi si prepara a una seconda parte di stagione decisiva e carica di aspettative. Il girone di ritorno della Serie A2 2024/25 vedrà la squadra affrontare ben dieci partite casalinghe al Pala Pentassuglia, tra cui spiccano gli attesissimi scontri contro Cantù e Fortitudo Bologna.

È il momento di unirsi e sostenere i biancoazzurri, che hanno dimostrato determinazione e spirito di sacrificio nei momenti difficili. Per il club, il “sesto uomo” sugli spalti sarà fondamentale per alimentare la spinta verso il successo.

Abbonamenti disponibili da lunedì 9 dicembre

Dalle 17:00 di lunedì 9 dicembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno con prezzi a partire da 110 euro per la tribuna verde. L’abbonamento offre non solo un risparmio rispetto ai biglietti singoli, ma anche il diritto di prelazione per eventuali partite di post season.

Calendario partite casalinghe

• 15 gennaio: Real Sebastiani Rieti (20:30)

• 29 gennaio: RivieraBanca Basket Rimini (20:30)

• 9 febbraio: Flats Service Fortitudo Bologna (18:00)

• 16 febbraio: Reale Mutua Torino (18:00)

• 23 febbraio: Juvi Cremona (18:00)

• 2 marzo: Sella Cento (18:00)

• 23 marzo: Acqua S.Bernardo Cantù (18:00)

• 30 marzo: UEB Gesteco Cividale (12:00)

• 13 aprile: Elachem Vigevano (17:00)

• 27 aprile: Wegreenit Urania Milano (18:00)

(Date e orari potrebbero variare per esigenze televisive).

Prezzi delle partite singole

Le singole gare saranno suddivise in quattro categorie di prezzo (A+, A, B, C), con biglietti a partire da 10 euro per le partite di categoria C.

Dove acquistare gli abbonamenti

• New Basket Store: Corso Garibaldi 29 (lun-sab, 09:30-13:00; 16:45-20:15)

• Online: www.vivaticket.it

• Punti vendita Vivaticket

Per maggiori informazioni: store@newbasketbrindisi.it o 392-9554379.

