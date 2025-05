Basket A2/M, Brindisi vince a Verona e vola ai playoff

Ora si apre la fase più calda del campionato: primo turno in trasferta con la Rivierabanca Rimini, prima testa di serie

Con una prestazione solida e determinata, la Valtur Brindisi ha espugnato il parquet di Verona con il punteggio di 90-85, guadagnandosi così l’accesso ai playoff promozione di Serie A2. Una vittoria arrivata al termine di una sfida intensa, con un avversario che in stagione regolare aveva battuto i pugliesi in entrambe le occasioni.

Nonostante una prova monstre di Zach Copeland, autore di 41 punti, la formazione allenata da coach Bucchi ha costruito il proprio successo attraverso il gioco corale e la solidità nei momenti chiave. Determinante sotto canestro la prestazione di Giovanni Vildera, che ha chiuso con 16 punti e 9 rimbalzi, dominando l’area e contribuendo in maniera decisiva al risultato finale.

Una vittoria che rappresenta il giusto premio per un gruppo che ha saputo reagire alle difficoltà vissute nel corso della stagione. Ora, per Brindisi, si apre la fase più calda del campionato: il primo turno dei playoff vedrà i biancazzurri affrontare in trasferta la Rivierabanca Rimini, prima testa di serie.

VERONA- BRINDISI : 85-90 ( 24-25 , 45-39 , 63-65 , 85-90 )

TEZENIS VERONA: Copeland 41 (4/6, 5/12, 5 r.), Udom 11 (4/8, 0/3, 6 r.), Cannon 2 (1/2, 4/6, 5 r.), Palumbo 8(4/10, 11 r.), Bartoli 11 (4/11, 1/1, 7 r.), Gazzotti 5 (1/2, 1/2), Faggian 6 (0/1, 2/6, 3 r.), Virginio 3 (1/4 da tre, 2 r.), Airhienbuwa, Cannon ne, Pittana ne. Coach: Ramagli.

VALTUR BRINDISI: Brown 18 (2/6, 3/7, 2 r.), Arletti, Del Cadia 2 (0/1, 2 r.), Laquintana 9 (0/2, 3/4, 1 r.), Fantoma4 (2/3, 2 r.), Radonjic 8 (4/6, 0/4, 6 r.), Calzavara 23 (2/3, 4/7, 4 r.), Ogden 10 (3/6, 0/3, 7 r.), Vildera 16 (8/13, 9 r.),Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Salustri – Gagliardi – Costa.

NOTE – Tiri liberi: Verona 21/25, Brindisi 18/24. Perc. tiro: Verona 27/66 (10/28 da tre, ro 11, rd 28), Brindisi 31/65(10/25 da tre, ro 11, rd 28).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author